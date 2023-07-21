Вершинин заявил, что с Украины за год по земле и морю вывезли примерно равный объем зерна

Из страны вывезли 32 млн тонн зерновых по морю и около 30 млн тонн по земле, уточнил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Примерно одинаковое количество зерновых, около 30 млн тонн, было вывезено с Украины по морю и по земле за время действия черноморской инициативы. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Везде известна цифра, что через черноморскую инициативу прошло 32 млн тонн зерновых с Украины. <...> А еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги. <...> Тоже около 30 млн тонн зерновых. И об этом не любят говорить", - сказал он. Вершинин отметил, что "морской путь дешевле, но возможность идти через землю, через границы в приграничные страны есть".