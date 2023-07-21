Набиуллина считает ослабление рубля значимым фактором для роста цен

При этом на текущий момент он не является ключевым, отметила глава Центробанка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ослабление рубля - значимый фактор для роста цен, но на текущий момент не ключевой, сейчас для ЦБ главный фактор - это превышение спроса над возможностями расширения предложения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Ослабление рубля - это действительно значимый фактор [для роста цен], но не ключевой. На наш взгляд, ключевой фактор для нас сейчас - превышение спроса над возможностями расширения предложения. И связано это с ограничениями на стороне предложения, в том числе с недостатком рабочей силы", - сказала она.