Вершинин заявил, что схема санкционных изъятий для российского сельхозэкспорта не работала

Реакция Москвы на это абсолютно законная и справедливая, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Санкционные изъятия для российского сельскохозяйственного экспорта не работали, реакция Москвы на это абсолютно законная и справедливая. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"То, что пытается и пыталась сделать ООН - обеспечить какое-то изъятие для российского сельхозэкспорта и удобрений, - просто не срабатывало. Не срабатывало потому, что механизм не работал. Заявления были где-то в одном месте, а реальная жизнь жила по-другому. Это, конечно, вызывает большие вопросы. В данном случае, мне кажется, что наша реакция на это абсолютно законная и справедливая", - заявил Вершинин.