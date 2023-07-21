21 июля, 13:04,
обновлено 21 июля, 13:24

Вершинин заявил, что схема санкционных изъятий для российского сельхозэкспорта не работала

Реакция Москвы на это абсолютно законная и справедливая, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Санкционные изъятия для российского сельскохозяйственного экспорта не работали, реакция Москвы на это абсолютно законная и справедливая. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"То, что пытается и пыталась сделать ООН - обеспечить какое-то изъятие для российского сельхозэкспорта и удобрений, - просто не срабатывало. Не срабатывало потому, что механизм не работал. Заявления были где-то в одном месте, а реальная жизнь жила по-другому. Это, конечно, вызывает большие вопросы. В данном случае, мне кажется, что наша реакция на это абсолютно законная и справедливая", - заявил Вершинин. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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