Экспортеры оставляют на зарубежных счетах средства в пределах 1% от выручки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ продолжает мониторить продажи валюты экспортерами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России продолжает мониторить продажи валюты экспортерами, на зарубежных счетах остается небольшой размер средств - в пределах 1% от экспортной выручки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Что касается продажи экспортерами выручки. Мы продолжаем мониторинг. <…> С точки зрения валютной части экспортной выручки, которая поступает в нашу страну, ее доля никак не снизилась, у нас объемы экспорта снизились. Мы также анализируем, сколько экспортеры напрямую оставляют средств за рубежом на своих счетах. По нашим данным, это небольшие средства - в пределах 1% от этой экспортной выручки", - сказала она.