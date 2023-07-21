21 июля, 13:07,
обновлено 21 июля, 13:32

ЦБ выступил за сохранение только ответных на западные санкции валютных ограничений

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отметила, что Банк России не планирует вводить временные валютные ограничения в дополнение к существующим

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России проводит "инвентаризацию" валютных ограничений для бизнеса, считает, что нужно сохранить только ограничения существенные с точки зрения ответных мер на западные санкции, а остальные - убрать. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Сейчас накоплен большой объем такого рода ограничений разных и бизнесу тяжело ориентироваться. Мы сейчас проводим инвентаризацию тех мер, которые были приняты, с точки зрения анализа их эффекта. И позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер. Остальные нужно убрать и дать больше возможностей и свободы бизнесу выстраивать новые логистические маршруты, отношения с контрагентами", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что Банк России не планирует вводить временные валютные ограничения в дополнение к существующим. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
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