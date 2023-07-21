Около 124 тыс. семей направили маткапитал на образование детей с начала года

На эти цели Социальный фонд перечислил порядка 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 124 тыс. российских семей с начала года направили материнский капитал на обучение детей. Социальный фонд России для этого выделил 6,2 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"За первую половину 2023 года 124 тыс. семей оплатили образование детей средствами материнского капитала. На эти цели Социальный фонд перечислил порядка 6,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях - от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. При этом у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Также меру поддержки разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.