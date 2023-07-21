21 июля, 13:17,
обновлено 21 июля, 13:26

Вершинин сообщил, что Россия будет при необходимости осматривать суда в Черном море

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. России потребуются осмотры судов в Черном море, чтобы убедиться, что они не используются для перевозки оружия. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Говоря о заявлении Министерства обороны РФ о том, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, Вершинин пояснил: "Имеется в виду - мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет". "Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - подчеркнул замминистра. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация