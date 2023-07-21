Bloomberg: экспорт Киева сократится в два раза из-за прекращения зерновой сделки

По данным агентства, выход России из зерновой сделки заставил Украину искать новые, "более длинные и дорогие маршруты" для транспортировки зерна

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна после выхода России из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева в два раза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков компании Argus Media.

По их данным, прекращение вывоза зерна морем сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, и "нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины".

Как отмечает агентство, выход России из зерновой сделки заставил Киев искать новые, "более длинные и дорогие маршруты" для транспортировки зерна. По мнению Bloomberg, наиболее очевидный маршрут пролегает через Дунай. Однако из-за жары уровень реки сильно упал, что осложняет процесс отгрузки зерна.

19 июля Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. В ведомстве уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в Минобороны сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что руководство страны на фоне прекращения действия зерновой сделки может обратиться к другим странам и ООН с предложением проводить по Черному морю корабли с украинским зерном под охраной судов, которые должны обеспечить их безопасность. До этого посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев предлагает наладить поставки продовольствия из портов страны через территориальные воды Румынии и Болгарии.