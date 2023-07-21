Вершинин: РФ допускает варианты соглашений по продовольствию после выполнения ее условий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия допускает любые варианты соглашений по продовольствию, после того как будут выполнены требования Москвы. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Предлагаемый формат, наверное, он допустимо возможен только после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент [РФ Владимир Путин]. Они будут выполнены - мы готовы рассматривать любые варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли РФ подписать новую зерновую сделку с Турцией. "Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок", - добавил замглавы МИД РФ.