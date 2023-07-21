Вершинин сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить меры безопасности судов в Черном море

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море будут обсуждаться во время будущих контактов президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Любой контакт на высшем уровне, будь то в Турции или в России, он, конечно имеет очень большую и серьезную повестку дня. И я уверен, что те вопросы, которые вы обозначили - они тоже будут в повестке дня. Предугадывать сейчас, я думаю - это неправильно", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли во время предполагаемого визита Путина в Турцию обсуждаться совместные меры безопасности судов в Черном море.