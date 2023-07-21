Вершинин сообщил, что меморандум РФ и ООН по сельхозэкспорту "остается как есть"

РФ не получала от Организации уведомления о прекращении действия документа, и сама его тоже не направляла, пояснил замглавы российского МИД

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Меморандум России и ООН по сельскохозяйственному экспорту рассчитан на три года и "остается, как есть". РФ не получала от Организации уведомления о прекращении действия документа, и сама его тоже не направляла, заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Он [меморандум Россия - ООН] подписан на три года. <...> Он действует три года, - сказал Вершинин. - Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они хотят прекратить действие этого меморандума, и сами тоже такое уведомление не направляли. Таким образом, этот меморандум пока действует".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в последнем послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "есть указания на то, что этот меморандум является частью пакета, то есть указания на то, что он может тоже перестать действовать". "Но формальных никаких шагов с ооновской стороны не предпринималось, поэтому он остается, как он есть", - добавил Вершинин.

22 июля 2022 года в Стамбуле было заключено два соглашения - одно о черноморской зерновой инициативе, другое - меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН. Первое заключалось на 120 дней с возможностью дальнейшего продления и предполагало создание безопасного коридора для движения судов из украинских портов в Стамбул. Оно также предусматривало возможность экспорта российских аммиачных удобрений через украинские порты.

Второе соглашение - меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН - предусматривало усилия ООН по обеспечению экспорта российских продовольствия и удобрений без привязки к конкретному маршруту. Эта работа должна была заключаться в облегчении и снятии санкций, которые препятствуют сельхозэкспорту из РФ. Меморандум должен был действовать три года. ООН утверждает, что восстановление экспорта продовольствия и удобрений из России происходило благодаря усилиям организации. Российские дипломаты при ООН неоднократно указывали, что работа представителей организации не обеспечила экспорт продовольствия и удобрений из РФ.