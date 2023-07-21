Вершинин: оценки ООН по незапуску аммиакопровода Тольятти - Одесса не последовало

Заместитель министра иностранных дел РФ обратил внимание на соответствующие действия Секретариата ООН с точки зрения "недопустимости двойных стандартов в оценке тех или иных событий или документов"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Никаких оценок со стороны Секретариата ООН в связи с невыполнением обязательства по запуску аммиакопровода Тольятти - Одесса в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с РФ не последовало. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Нельзя забывать, что в этом меморандуме (о взаимопонимании между РФ и ООН - прим. ТАСС), наверное, стержневой элемент - это аммиак, - указал дипломат. - Но никаких оценок со стороны Секретариата ООН, которые бы говорили о том, что это плохо, что это отрицательное значение имеет для обеспечения продовольственной безопасности, - а я привел цифры, что значит незапуск аммиакопровода, - не последовало".

Вершинин обратил внимание на соответствующие действия Секретариата ООН с точки зрения "недопустимости двойных стандартов в оценке тех или иных событий или документов".

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. В их числе он назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений, снятие всех препятствий для российских банков, обслуживающих поставки продовольствия на мировой рынок, включая подключение их к SWIFT, возобновление поставок в РФ комплектующих и запчастей для сельхозтехники и производства удобрений. Кроме того, президент отметил, что речь идет и о решении всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, который "был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима", разблокировке российских активов, связанных с сельским хозяйством и о восстановлении изначальной гуманитарной сути зерновой сделки.