Работающие с квантовыми коммуникациями компании смогут получать аккредитацию IT-компаний

По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, новая отрасль должна быть представлена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские организации, работающие с квантовыми коммуникациями, согласно утвержденной правительством РФ концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, смогут получать аккредитацию как IT-компании. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Новая отрасль должна быть представлена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Это необходимо, чтобы различные отраслевые организации, например, производители оборудования для квантовых коммуникаций, могли получать поддержку от государства. Для этой же цели компании, работающие с квантовыми коммуникациями, получат право аккредитоваться как российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий", - сообщил Чернышенко.

Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года была утверждена в июле 2023 года, напомнили ТАСС в аппарате Чернышенко. Согласно основным положениям концепции, техническое регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно строиться на основе национальных стандартов, которые будут устанавливать требования к сетям квантовых коммуникаций.

Также при реализации концепции не допускается возможность применения квантовых коммуникаций, представляющих угрозу обеспечению обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка, напомнили в аппарате. Также квантовые коммуникации должны внедряться с соблюдением законодательства РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.