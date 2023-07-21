Вершинин заявил, что сельхозэкспорт РФ идет и будет идти, но вне стамбульских соглашений

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что экспорт российских зерновых и удобрений не является предметом черноморской инициативы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский экспорт зерновых и удобрений идет и будет идти, но вне стамбульских соглашений. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Он [экспорт российских зерновых и удобрений] идет, только он не является предметом черноморской инициативы. Российское зерно через международный гуманитарный коридор, это надо понять, не экспортировалось, речь шла только об украинском зерне. Поэтому российский экспорт зерновых, потенциал большой - два года подряд у нас прекрасный урожай, и удобрений должен идти и будет идти, - сказал он. - Мы ведем контакты, переговоры, заключаем сделки, это идет".

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что сохранение санкционных ограничений, несмотря на публичные заявления западных политиков об их отсутствии, сильно мешает этому. "Увеличивает затраты, и вообще в принципе без, допустим, SWIFT, о котором мы говорили в качестве одного из пяти условий, для "Россельхозбанка", транзакции не проходят, вы не можете вручную все это делать. Мы пытались всякие варианты [пробовать] при поддержке ооновской команды, это не получается, - добавил Вершинин. - То же самое касается, допустим, другого, одного из пяти проблемных вопросов, которые не решены, по нашим взаимоотношениям, в том что касается меморандума, - это запчасти для производства сельскохозяйственной продукции и удобрений".

По словам Вершинина, "эти зачасти, как правило, точечные". "То есть вы не можете применять их в других местах, потому что часто очень используется аргумент о том, что якобы они двойного назначения, это неправда", - пояснил он.

"То, что это не выполняется, а мы, к сожалению, во время консультаций, которые мы проводили, получили заверения, что это и не будет выполняться, тогда в чем же смысл вообще всех этих договоренностей и сделок, если они не выполняются в отношении одной их сторон? - добавил Вершинин. - Поэтому [российский] экспорт идет и будет идти".