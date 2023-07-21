21 июля, 13:33,
обновлено 21 июля, 13:53

Вершинин заявил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке

Как отметил замглавы МИД РФ, Россия четко высказала свою позицию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переговоров по альтернативам зерновой сделке на данный момент не ведется. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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"Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделке нет", - сказал он.

"Мы четко афишировали и четко высказали нашу позицию. Давайте, мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний. Не обещания, а результаты, и тогда мы можем восстановить эти совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок", - добавил замглавы МИД РФ. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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