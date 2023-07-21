Вершинин заявил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке

Как отметил замглавы МИД РФ, Россия четко высказала свою позицию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переговоров по альтернативам зерновой сделке на данный момент не ведется. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделке нет", - сказал он.

"Мы четко афишировали и четко высказали нашу позицию. Давайте, мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний. Не обещания, а результаты, и тогда мы можем восстановить эти совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок", - добавил замглавы МИД РФ.