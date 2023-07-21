Вершинин назвал опасной опцию с военным сопровождением судов с продовольствием с Украины

Она также является невыполнимой, считает замглавы МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Опция с военным сопровождением судов с продовольствием с Украины вне зерновой сделки является опасной и невыполнимой. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"В том, что касается сопровождения военными судами каких-то других судов, я думаю, что надо обратиться к источнику информации, мы эти вопросы не обсуждали. Я думаю, что эта опция опасная и невыполнимая", - сказал он, комментируя данные о договоренности между Анкарой и Киевом о сопровождении судами ВМС Турции украинских сухогрузов с зерном.