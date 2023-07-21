Парламент Болгарии решил прекратить аренду "Лукойлом" нефтяного терминала Росенец

Как сообщило Darik Radio, законопроект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине принят в течение дня в двух чтениях большинством голосов

СОФИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Парламент Болгарии в пятницу принял решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец "Лукойлом". Об этом сообщает болгарское Darik Radio.

По его информации, законопроект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине принят в течение дня в двух чтениях большинством голосов. На практике это означает прекращение аренды порта компанией "Лукойл", отмечает Darik Radio. За это решение проголосовали 144 депутата, 52 были против.

Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, объединение коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и Движение за права и свободы.

Представители политической партии "Возрождение", выступившие категорически против прекращения аренды, заявили журналистам, что решение парламента незаконно и нанесет стране экономический ущерб. Они объявили о намерении проинформировать о происходящем конституционный суд.

Ранее нефтяная компания "Лукойл" опровергла все обвинения в нарушениях на портовом терминале "Росенец" в Болгарии, указав, что не видит оснований для расторжения концессии по нему и намерена обратиться в суд в связи с заявлениями ряда депутатов о прекращении договора. В заявлении компании "Лукойл нефтохим Бургас" было официально заявлено, что все публичные обвинения в ее адрес в контрабанде и других нарушениях на территории терминала "Росенец" не соответствуют действительности.

"Компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения", - было отмечено в заявлении.