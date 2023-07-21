Вершинин: РФ хочет видеть шаги со стороны партнеров для восстановления зерновой сделки

Замглавы МИД РФ предположил, что они могут быть уже в новой форме

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва хочет увидеть конкретные шаги со стороны своих партнеров, прежде чем восстанавливать зерновую сделку. При этом если договоренности возобновятся, они, вероятно, будут существовать уже в новом формате, заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Так он ответил на вопрос американского журналиста относительно перспектив восстановления сделки. Замглавы МИД указал, что сейчас мяч - на стороне остальных участников договоренностей, Москва ждет от них реакции.

"Но основа для контактов (с Секретариатом ООН - прим. ТАСС) раньше была - выполнение стамбульских договоренностей. И если мы хотим эту основу воссоздать в той или иной форме - скорее всего в новой форме, - то для этого нам требуются шаги, конкретные результаты со стороны наших партнеров", - подчеркнул Вершинин.

По его словам, Москва продолжает контакты с Организацией Объединенных Наций по ситуации вокруг зерновой сделки. "У нас продолжаются контакты, естественно, и с Секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспен - генсекретарем UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию - прим. ТАСС). Это высокие профессионалы, они свою часть поручений отрабатывают, и мы продолжаем эти контакты", - сообщил он.

Вершинин напомнил, что в марте были сформированы "пять проблемных задач", среди которых было восстановление аммиакопровода Тольятти - Одесса, подключение к SWIFT, разморозка зарубежных активов российских компаний, вопрос страхования и захода в порты российских судов. Он сообщил, что Россия говорила о необходимости ощутимого прогресса, но "его не последовало". "Сегодня мы говорим - нам нужны результаты. Результаты, а не обещания", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, "уже нельзя работать" на основе обещаний, и "если продолжать работу, то будет reSWIFT" (переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT). "Будет SWIFT - будем продолжать. Такая достаточно четкая и честная позиция", - подытожил Вершинин.