В МИД РФ исключили дефицит продуктов в мире в случае разблокировки поставок из России

Замглавы ведомства Сергей Вершини прокомментировал высказывания других стран о том, что непродление Москвой зерновой сделки якобы влечет угрозу голода

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Никакого дефицита продуктов и удобрений в мире не будет, если Запад перестанет препятствовать выводу российских товаров на мировой рынок. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Так он прокомментировал высказывания других стран о том, что непродление Москвой зерновой сделки якобы влечет угрозу голода.

"Недавно были озвучены цифры нашего урожая в этом году и нашего потенциала для экспорта. Они очень внушительные. И надо прекрасно понимать, что если то, что сказал господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен, господин [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель о том, что все это не затрагивается, все это можно выпускать на рынок, - если все это будет исполнено, то вообще проблемы нехватки продуктов питания не будет. Тем более не будет проблемы с удобрениями. Но этого же не происходит", - констатировал Вершинин.

Ранее Блинкен выступил с утверждением, что американские рестрикции не препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины и из России.

Замглавы МИД России отметил, что сейчас сделано много заявлений о возможности резкого увеличения цен на продовольствие. "Но, как вы знаете, есть фьючерсные цены, есть спотовые цены. Здесь очень много деталей, в которых надо хорошо разбираться. И ответственность экспертов, особенно ответственность политических деятелей, - не вводить людей в заблуждение", - указал замминистра.

Дважды незаконные санкции

Вершинин также обратил внимание, что российские сельхозпроизводители сейчас работают в непростых условиях. В том числе это связано с отключением "Россельхозбанка" от системы SWIFT. И если раньше, пояснил замглавы МИД, экспортную поставку можно было оплачивать за месяц до ее осуществления, то теперь это пригодится делать за полгода.

"Поступают средства через полгода. По разным причинам. Но полгода - это значит, что у сельхозпроизводителей нет оборотных средств. Они вынуждены идти на займы, это все повышает стоимость. Это закладывается в стоимость продуктов. Рентабельность сельскохозяйственного производства падает. И это тоже последствие тех незаконных санкций, которые на нас наложены", - добавил он.

По мнению замминистра, эти рестрикции незаконны дважды. "Потому что нам говорят, что нет санкций по тому, что касается экспорта сельхозпродукции и удобрений. А они есть на самом деле", - подытожил он.