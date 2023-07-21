Повышение ключевой ставки и сохранение порога призывного возраста. Главное за 21 июля

Повышение ключевой ставки до 8,5%

Центральный банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых из-за усиления инфляционного давления в экономике. Кроме того, регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%.

Сохранение нижнего порога призывного возраста с 18 лет

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку о сохранении нижнего порога призывного возраста с 18 лет, сообщил глава комитета Андрей Картаполов. Верхний порог вырастет с 27 до 30 лет. При этом депутат добавил, что продолжительность срочной службы в один год сохраняется. По его словам, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Принятие закона о налогообложении для работающих из-за границы

Госдума приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы. Согласно документу, работники, которые трудятся на российские компании, будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе).

Увольнение посла Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко за то, что тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес министра обороны королевства Бена Уоллеса. Ранее Зеленский заявил, что не знает, как еще можно благодарить Запад за поставку военной техники, и предложил Уоллесу написать, как это нужно делать. Украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить министра, добавил Зеленский.

Задержание бывшего вице-губернатора Белгородской области

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил от директора одной из строительных компаний два автомобиля премиум-класса общей стоимостью свыше 17 млн рублей за оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений, а также в заключении контрактов в сфере ЖКХ.