Хабек заявил, что министры энергетики G20 могут не согласовать итоговое заявление в Индии

По словам министра по делам экономики и защиты климата ФРГ, Россия, Китай и Саудовская Аравия выступают против дальнейших шагов по усилению защиты климата в энергетическом секторе

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что согласовать итоговое заявление на встрече министров энергетики стран Группы двадцати (G20), которая пройдет в субботу в Индии, будет сложно и, вероятно, невозможно. Такое мнение он высказал в пятницу в Мумбаи, передает агентство DPA.

Хабек утверждал, что Россия, Китай и Саудовская Аравия в настоящее время выступают против дальнейших шагов по усилению защиты климата в энергетическом секторе. Поэтому, по мнению министра, согласовать окончательное заявление будет "чрезвычайно сложно и, может быть, невозможно". "Что касается энергетических вопросов, то на самом деле предстоят следующие конкретные шаги", - сказал Хабек.

Группа семи ведущих промышленно развитых стран (G7), в которую также входит Германия, договорилась установить измеримые цели по расширению использования возобновляемых источников энергии. По словам главы Минэкономики ФРГ, следующим логичным шагом было бы сделать этот шаг на уровне G20. В повестке дня также тема использования водорода. "Посмотрим, что из этого выйдет. Но говорить и, по крайней мере, разговаривать со странами, которые хотят двигаться вперед, - это все имеет смысл", - заключил Хабек.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Встреча министров энергетики Группы двадцати пройдет в субботу на Гоа. Хабек находится в Индии с четверга.