В Британии заявили, что экспорт сельхозпродукции через Румынию не заменит зерновую сделку

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что зерновая сделка позволяла перевозить до 3 млн тонн в месяц через Черное море

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Предлагаемые маршруты экспорта украинского зерна через Румынию не смогут стать полноценной заменой путям, использовавшимся при реализации зерновой сделки. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Зерновая сделка позволяла перевозить до 3 млн тонн в месяц через Черное море. Другие маршруты, например через Румынию, вдоль побережья или по земле, во-первых, повысят стоимость продовольствия, поскольку объемы поставок снизятся. Вторая проблема: Румынию непосредственно касаются заявления РФ о том, что любые суда на Черном море могут стать целями, поэтому не думаю, что использование румынских портов решит проблему", - сказала она.