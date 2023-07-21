Банки Грузии перестали обслуживать денежные переводы системы "Юнистрим"

Также о сбое в обслуживании платежной системы сообщили в микрофинансовой организации "Рико кредит"

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Крупнейшие банки Грузии перестали принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе "Юнистрим", подпавшей под санкции США.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в банках TBC, "Либерти", Банке Грузии, "Кредо банке", а также "Базисбанке", система "Юнистрим" приостановила работу утром в пятницу. Также о сбое в обслуживании платежной системы сообщили в микрофинансовой организации "Рико кредит", имеющей множество филиалов в Грузии и пользующейся популярностью среди иностранцев для получения денежных переводов.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.