В России предзаказ на новые смартфоны с будущей презентации Samsung стартует 26 июля

Ожидается, что на презентации компания представит пятое поколение складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, "умные часы" и планшеты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предзаказ в России на новые смартфоны и гаджеты с ежегодной презентации Samsung Unpacked 2023, которая состоится 26 июля, начнется в тот же день. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

Ожидается, что на презентации компания представит пятое поколение складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, "умные часы" и планшеты.

В пресс-службе МТС уточнили, что также начался сбор заявок на предзаказ новых гаджетов от Samsung. Чтобы оставить заявку на сайте, необходимо ввести имя, контактный номер телефона и email. Стоимость устройств пока не уточняется.

ТАСС также направил соответствующие запросы в "Мегафон", "Билайн" и "М.Видео-Эльдорадо".