Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Это уже второе увеличение ставки транзита в течение лета

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украина с 1 августа 2023 года на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию, следует из данных на сайте российской компании "Транснефть". Это уже второе увеличение ставки транзита в течение лета.

С 1 августа 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €4 - до €21 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 23,5%.

Украина в течение 2022-2023 годов уже трижды повышала тариф на транспортировку нефти по "Дружбе" через свою территорию. Первое повышение произошло 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть, до €11,5 за тонну. Затем, с 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии был повышен еще на 18,3% - до €13,6 за тонну. С 1 июня 2023 года ставка транзита выросла еще на 25% - до €17. Причиной подобных действий называлось повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Украина хотела с 1 апреля 2023 года вдвое повысить ставку тарифа - до €27,2. Как писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" был намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку "Дружбы" в два этапа - с 1 июня - на 25%, до €17 за тонну, а с 1 августа - еще на 23,5%, до €21 за тонну. При этом украинская компания будет вести переговоры о тарифах непосредственно с получателями нефти в Венгрии, Словакии и Чехии, на которых будут ложиться дополнительные затраты на оплату транзита.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не рада повышению Украиной тарифа на транзит нефти, не считает это честным. По его словам, ни одна страна не должна получать выгоду от энергетического кризиса или от статуса страны - транзитера энергоресурсов.

О нефтепроводе

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.