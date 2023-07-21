Количество резидентов ОЭЗ "Новгородская" увеличилось до пяти

В списке новых резидентов - компания "Новые трубы", "Завод промышленного оборудования", а также фирма "Маршалл ФТ", занимающаяся производством автофильтров

ТАСС, 21 июля. Количество резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новгородской области увеличилось более чем в два раза - теперь на ее территории зарегистрировано пять компаний. Среди "новичков" - завод электротехнического оборудования, предприятие по выпуску полиэтиленовых труб, а также фабрика, занимающаяся созданием автомобильных фильтров, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Особая экономическая зона "Новгородская" становится все более привлекательной для инвесторов. Свидетельства Министерства экономического развития России о резидентстве на ее площадке получили сразу три компании. Таким образом, общее количество резидентов увеличилось до пяти", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в списке новых резидентов - компания "Новые трубы", которая занимается производством полиэтиленовых труб, "Завод промышленного оборудования", являющийся крупнейшим оптово-розничным продавцом электротехнического оборудования, а также фирма "Маршалл ФТ", занимающаяся производством автофильтров.

Планируется, что до конца года статус резидента ОЭЗ получат еще три компании. Среди претендентов - ООО "Энерготэк", которое намерено запустить проект по созданию производства полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий. Этот проект поддержали члены экспертного совета ОЭЗ, объем инвестиций составляет почти 158 млн рублей. При запуске в ОЭЗ первых производств будет создано 350 рабочих мест, а к 2030 году потребуется уже 5 тыс. специалистов.

"У бизнеса три варианта взаимодействия с ОЭЗ. Первый - взять в аренду готовые производственные помещения. Второй - <…> когда управляющая компания ОЭЗ предоставляет инвестору земельный участок со всеми коммуникациями. В первом и во втором случаях бизнес получает налоговые льготы и ему доступна процедура свободной таможенной зоны. Третий путь - предприниматели могут работать на территории ОЭЗ и без статуса резидента", - говорится в сообщении.

ОЭЗ "Новгородская" создается в партнерстве с ОЭЗ "Алабуга" и функционирует в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности".