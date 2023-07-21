МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, Москва и Анкара "неизбежно должны продолжать общение, чтобы добиваться таких результатов, которые будут приносить пользу и России, и Турции, и региональной стабильности"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва высоко оценивает позицию и дипломатические инициативы Анкары в вопросе зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Оцениваю позитивно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И по черноморской инициативе, и [по темам, которые касаются] многосторонних вопросов, я проводил много консультаций и в Москве, и в Анкаре, хочу сказать, что я высоко ценю потенциал, знания и профессиональные умения турецких коллег".

Вершинин добавил, что Москва и Анкара "неизбежно должны продолжать общение, чтобы добиваться таких результатов, которые будут приносить пользу и России, и Турции, и региональной стабильности". "По большому счету, это будет вклад и в международную стабильность", - подчеркнул он.