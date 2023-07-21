В ООН заявили, что будут добиваться возобновления сельхозэкспорта из России и с Украины

Он по-прежнему является крайне важным для международной продовольственной безопасности, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственный экспорт из России и Украины по-прежнему крайне важен для международной продовольственной безопасности, ООН будет добиваться его возобновления, заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Экспорт продуктов и удобрений с Украины и из Российской Федерации остается жизненно важным для международной продовольственной безопасности. Поэтому ООН продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы российские и украинские продукты и удобрения могли продолжать поступать на международные рынки для снижения цен и укрепления продовольственной безопасности по всему миру", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.