21 июля, 14:27,
обновлено 21 июля, 14:43

В ООН заявили, что будут добиваться возобновления сельхозэкспорта из России и с Украины

Он по-прежнему является крайне важным для международной продовольственной безопасности, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственный экспорт из России и Украины по-прежнему крайне важен для международной продовольственной безопасности, ООН будет добиваться его возобновления, заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Экспорт продуктов и удобрений с Украины и из Российской Федерации остается жизненно важным для международной продовольственной безопасности. Поэтому ООН продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы российские и украинские продукты и удобрения могли продолжать поступать на международные рынки для снижения цен и укрепления продовольственной безопасности по всему миру", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. 

Теги:
Россия
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