В ГД считают, что изменение порядка оплаты ЖКУ повысит контроль за деньгами жильцов

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что россияне получат уверенность в целевом расходовании средств на содержание домов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Система специальных счетов для аккумулирования платы за коммунальные услуги, которую разрабатывает Минстрой, повысит контроль за деньгами граждан и даст им уверенность в том, что средства на содержание дома используются по назначению. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев.

Ранее "Известия" сообщали, что Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги.

"На мой взгляд, изменение порядка сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, эксплуатация мусоропроводов, мытье подъездов, иное содержание общего имущества и т. д.), а именно перевод денег не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета для каждого дома, повысит контроль за деньгами граждан, направляемыми на оплату ЖКУ, а людям даст уверенность в том, что их деньги на содержание их же дома используются по назначению", - сказал депутат.

Кошелев пояснил ТАСС, что сегодня деньги попадают на счета управляющей компании и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать использование денег только раз год - когда утверждается отчет о расходах и план будущих трат. "Если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы", - добавил он.

Кроме того, парламентарий отметил, что управляющие компании отчитываются о выполненных работах постфактум, а жители, уже заплатившие деньги, обычно не могут ничего исправить.

"Данный вопрос находится в работе Минстроя, в комитет Госдумы по строительству и ЖКХ пока не заходила эта инициатива. Как только будет, будем обсуждать целесообразность внесения поправок в Жилищный кодекс", - сообщил Кошелев.