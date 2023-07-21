В Британии заявили, что по ошибке дважды ввели санкции против журналиста Красовского

В правительстве исправили этот черный список

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Британские власти по ошибке дважды внесли в антироссийский санкционный список журналиста Антона Красовского. Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, черный список был исправлен, теперь в нем телеведущий упоминается один раз.

"21 июля 2023 года МИД обновил британский санкционный список, - сказано в сообщении. - Была удалена повторяющаяся запись из сводного списка. Первоначальный фигурант (Антон Вячеславович Красовский, ID: 14715) остается в общем списке и по-прежнему подлежит трастовым санкциям и санкциям в виде заморозки активов". Таким образом, правительство Великобритании исправило ранее допущенную техническую ошибку.

Изначально санкции против Красовского, которые также подразумевали запрет на въезд в Великобританию, были введены 15 марта 2022 года. Британские власти утверждали, что Красовский, "будучи известным тележурналистом в России, обеспечивал поддержку и продвигал действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Повторно Красовский был включен в антироссийский санкционный список Великобритании 17 июля. Тогда глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что журналист призывал к физической расправе над украинскими детьми.