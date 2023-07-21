Осмотр судов, продолжение экспорта и поставки Африке. Тезисы брифинга замглавы МИД РФ

Россия готова вернуться к обновленной зерновой сделке, но не раньше, чем ее условия наконец-то будут выполнены. При этом Москва продолжает свой продовольственный экспорт, учитывает все обеспокоенности нуждающихся государств. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В числе условий РФ - безопасный и проверяемый проход судов в черноморские порты, нормальная работа аммиакопровода Тольятти - Одесса, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
ТАСС собрал основные тезисы выступления дипломата.
Об условии возвращения к сделке
- Россия "не против изначальных благородных целей инициативы - но нужны результаты". "Пусть будут сначала результаты, и тогда возможно продолжение усилий". Позиция Москвы всегда была "предельно откровенная и честная", а реакция - "абсолютно законная и справедливая".
- Однако весь неполный год действия зерновой сделки работал иной алгоритм: "сделайте что-то - и мы вам обещаем, мы вам обещаем многое", выполнение пяти выдвинутых РФ условий. Усилия ООН не срабатывали, "механизм не работал: заявления были где-то в одном месте, а реальная жизнь жила по-другому".
- "Выполните эти условия, они простые - <...> и возможно продолжение совместной работы". В числе этих условий - "осмотр [судов] при необходимости, чтобы убедиться", перевозят ли они оружие. "Мы должны убедиться, что судно не с чем-то плохим идет". При этом вариант военного сопровождения Турцией судов с Украины - "опция опасная и невыполнимая".
- Другое условие - переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Он наиболее прост и быстр - учреждение дочерней структуры в Люксембурге в условиях санкций и невозможности РФ оплатить услуги посредников и специалистов в ЕС затруднительно.
Об альтернативах зерновой сделке
- Альтернатива возможна - но "после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент [РФ]". "Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок", однако "сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет".
- Так или иначе в вопросах черноморской и продовольственной безопасности нельзя "обойтись без России". "Это просто невозможно".
О меморандуме с ООН
- Меморандум Россия - ООН "подписан на три года", так что продолжает действовать - от международной организации не было уведомлений, "что они хотят прекратить действие" документа. "Таким образом, этот меморандум пока действует" - "он остается, как он есть".
- "Стержневой элемент - это аммиак". Однако никаких оценок подрыва Украиной своего участка аммиакопровода Тольятти - Одесса, "что это отрицательное значение имеет для обеспечения продовольственной безопасности", не последовало.
- Договоренностей с ООН о снижении ставок для страхования российских судов Москва не может подтвердить.
О поиске новых маршрутов
- Новые маршруты для экспорта зерна после прекращения зерновой сделки и угроз Украины топить следующие в РФ суда - "это во многом логистически-технический вопрос", он уже прорабатывается. Так или иначе российский агроэкспорт продолжится, но вне стамбульских договоренностей.
- При этом у Украины альтернативные маршруты уже есть: через черноморские порты ушло 32 млн тонн украинского зерна, "а еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги" - 30 млн тонн. "Об этом не любят говорить".
О контактах с игроками на рынке
- Любой контакт на высшем уровне с Турцией "имеет очень большую и серьезную" роль, и вопросы продовольственной безопасности "тоже будут в повестке дня", но "предугадывать" - неправильно. Так что такие контакты "постоянно прорабатываются и, естественно, будут".
- Контактов с Китаем по вопросам зерновой сделки у России не было, несмотря на "контакты регулярные с китайской стороной". А вот контакты с ООН Москва по этой теме продолжает вести - "и с секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспан - генсекретарем UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию - прим. ТАСС)".
О защите интересов Африки
- Россия понимает возможные озабоченности стран Африки после прекращения зерновой сделки. "Эти озабоченности не только понятны, но и будут полностью учтены". Необходимые заверения представители африканских государств получат во время саммита Россия - Африка.
- Наиболее нуждающимся африканским странам направлено чуть больше 900 тыс. тонн, хотя этот объем "не такой уж большой". Но "контакты идут, усилия идут", в том числе о безвозмездных поставках для африканцев. "Это все будет сделано и выполнено".
Об осуждении терактов Киева
- "Было распространено заявление от имени генсекретаря ООН по поводу ударов возмездия по Одессе", произошедших после атаки Украины на Крымский мост. "Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности". Однако украинские удары, фактически теракты - это "должно быть достойно осуждения".