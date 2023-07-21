Осмотр судов, продолжение экспорта и поставки Африке. Тезисы брифинга замглавы МИД РФ

Россия готова вернуться к обновленной зерновой сделке, но не раньше, чем ее условия наконец-то будут выполнены. При этом Москва продолжает свой продовольственный экспорт, учитывает все обеспокоенности нуждающихся государств. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В числе условий РФ - безопасный и проверяемый проход судов в черноморские порты, нормальная работа аммиакопровода Тольятти - Одесса, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

ТАСС собрал основные тезисы выступления дипломата.

Об условии возвращения к сделке

Россия "не против изначальных благородных целей инициативы - но нужны результаты". "Пусть будут сначала результаты, и тогда возможно продолжение усилий". Позиция Москвы всегда была "предельно откровенная и честная", а реакция - "абсолютно законная и справедливая".

Однако весь неполный год действия зерновой сделки работал иной алгоритм: "сделайте что-то - и мы вам обещаем, мы вам обещаем многое", выполнение пяти выдвинутых РФ условий. Усилия ООН не срабатывали, "механизм не работал: заявления были где-то в одном месте, а реальная жизнь жила по-другому".

"Выполните эти условия, они простые - <...> и возможно продолжение совместной работы". В числе этих условий - "осмотр [судов] при необходимости, чтобы убедиться", перевозят ли они оружие. "Мы должны убедиться, что судно не с чем-то плохим идет". При этом вариант военного сопровождения Турцией судов с Украины - "опция опасная и невыполнимая".

Другое условие - переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Он наиболее прост и быстр - учреждение дочерней структуры в Люксембурге в условиях санкций и невозможности РФ оплатить услуги посредников и специалистов в ЕС затруднительно.

Об альтернативах зерновой сделке

Альтернатива возможна - но "после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент [РФ]". "Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок", однако "сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет".

Так или иначе в вопросах черноморской и продовольственной безопасности нельзя "обойтись без России". "Это просто невозможно".

О меморандуме с ООН

Меморандум Россия - ООН "подписан на три года", так что продолжает действовать - от международной организации не было уведомлений, "что они хотят прекратить действие" документа. "Таким образом, этот меморандум пока действует" - "он остается, как он есть".

"Стержневой элемент - это аммиак". Однако никаких оценок подрыва Украиной своего участка аммиакопровода Тольятти - Одесса, "что это отрицательное значение имеет для обеспечения продовольственной безопасности", не последовало.

Договоренностей с ООН о снижении ставок для страхования российских судов Москва не может подтвердить.

О поиске новых маршрутов

Новые маршруты для экспорта зерна после прекращения зерновой сделки и угроз Украины топить следующие в РФ суда - "это во многом логистически-технический вопрос", он уже прорабатывается. Так или иначе российский агроэкспорт продолжится, но вне стамбульских договоренностей.

При этом у Украины альтернативные маршруты уже есть: через черноморские порты ушло 32 млн тонн украинского зерна, "а еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги" - 30 млн тонн. "Об этом не любят говорить".

О контактах с игроками на рынке

Любой контакт на высшем уровне с Турцией "имеет очень большую и серьезную" роль, и вопросы продовольственной безопасности "тоже будут в повестке дня", но "предугадывать" - неправильно. Так что такие контакты "постоянно прорабатываются и, естественно, будут".

Контактов с Китаем по вопросам зерновой сделки у России не было, несмотря на "контакты регулярные с китайской стороной". А вот контакты с ООН Москва по этой теме продолжает вести - "и с секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспан - генсекретарем UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию - прим. ТАСС)".

О защите интересов Африки

Россия понимает возможные озабоченности стран Африки после прекращения зерновой сделки. "Эти озабоченности не только понятны, но и будут полностью учтены". Необходимые заверения представители африканских государств получат во время саммита Россия - Африка.

Наиболее нуждающимся африканским странам направлено чуть больше 900 тыс. тонн, хотя этот объем "не такой уж большой". Но "контакты идут, усилия идут", в том числе о безвозмездных поставках для африканцев. "Это все будет сделано и выполнено".

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