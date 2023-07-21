Посол России рассказал о преимуществах транспортного коридора Север - Юг для Казахстана

По словам Алексея Бородавкина, МТК способен принести России и Казахстану весомые стратегические и экономические дивиденды

АСТАНА, 21 июля. /ТАСС/. Международный транспортный коридор (МТК) Север - Юг способен принести России и Казахстану весомые стратегические и экономические дивиденды. Об этом заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин в статье для журнала The Eurasian.

"В условиях глобальной трансформации мирохозяйственных связей дополнительную актуальность как для России, так и для Казахстана приобретает задача диверсификации экспортно-импортных направлений, включая освоение новых транспортных маршрутов. В этом контексте важно объективно оценить потенциал МТК Север - Юг, в том числе проходящего как через казахстанскую часть Каспия, так и по восточной сухопутной ветке. Как представляется, этот грандиозный проект заслуживает самого пристального внимания и способен принести Российской Федерации и Республике Казахстан весомые стратегические и экономические дивиденды", - отметил он.

По словам дипломата, в рамках развития коридора речь идет о том, чтобы грузовые потоки из России на юг и в обратном направлении шли не окружным путем через Суэцкий канал, а напрямую - через Каспийский регион железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также посредством организации смешанных перевозок. "Подчеркну, что в этом проекте предполагается участие не только России, Казахстана, Туркменистана и Ирана, но и динамично развивающихся государств Южной Азии, в первую очередь Индии, а также стран Персидского залива. С точки зрения включения в проект Север - Юг упомянутых экономик ключевыми связующими звеньями являются иранские морские гавани Бендер-Аббас и Чабахар, а также автомобильная, железнодорожная и портово-судоходная инфраструктура каспийских государств", - указал дипломат.

Бородавкин пояснил, что обустройство данного маршрута во всех его форматах представляет очевидный экономический интерес для участников проекта. Посол обратил внимание, что МТК привлекателен не только с инвестиционной точки зрения, но и в плане будущего притока квалифицированных кадров, а также передовых технологий в цифровизацию и модернизацию логистической инфраструктуры на Каспии. "Важно не упускать из вида и другие "бонусы", которые могут получить государства - участники проекта, в том числе Россия и Казахстан, в результате эффективной работы МТК Север - Юг: создание новых рабочих мест, пополнение доходов госбюджета и интенсивное развитие смежных с транспортно-логистическим комплексом отраслей экономики", - рассказал он.

Отсутствие таможенных препятствий

При этом дипломат указал на существенное конкурентное преимущество грузоперевозок по казахстанской части МТК Север - Юг, которое заключается в отсутствии таможенных препятствий ввиду членства России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе. "В целях налаживания бесперебойного товарооборота по данному транспортному маршруту наши страны в рамках работы в ЕАЭС приложат максимум усилия для установления преференциальных торговых отношений со всеми государствами - участниками коридора Север - Юг. По некоторым экспертным оценкам, в среднесрочной перспективе пропускная способность МТК Север - Юг через Казахстан достигнет 6 млн тонн в год", - уточнил Бородавкин.

Кроме того, посол подчеркнул, что в перспективе может произойти естественная стыковка транспортного коридора с Северным морским путем через разветвленную сеть казахстанских и российских железных дорог и реку Енисей. "Уже в текущем году ожидается запуск пилотных поставок кузбасского угля в страны Азии по Северному морскому пути. Таким образом, вырисовывается мегапроект, связывающий весь азиатский континент - Южную и Центральную Азию, Средний Восток и Сибирь с выходом к Северному Ледовитому океану", - заключил он.