21 июля, 15:09

На Украине считают, что о привлечении Турции к охране судов на Черном море говорить рано

Эта инициатива не оформлена, отметил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Инициатива привлечения турецких судов к охране судоходных путей в Черном море не оформлена. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя подобные предложения.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Эта идея не оформлена", - сказал он. "Но она показывает, что украинские власти пытаются различными способами обеспечить доставку зерна нуждающимся", - утверждал дипломат. "Сейчас рассматривается несколько предложений, в ближайшие дни мы сможем рассказать о результатах этих обсуждений", - добавил он. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация