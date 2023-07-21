На Украине считают, что о привлечении Турции к охране судов на Черном море говорить рано

Эта инициатива не оформлена, отметил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Инициатива привлечения турецких судов к охране судоходных путей в Черном море не оформлена. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя подобные предложения.

"Эта идея не оформлена", - сказал он. "Но она показывает, что украинские власти пытаются различными способами обеспечить доставку зерна нуждающимся", - утверждал дипломат. "Сейчас рассматривается несколько предложений, в ближайшие дни мы сможем рассказать о результатах этих обсуждений", - добавил он.