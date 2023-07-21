Работники ГАЗа с 24 июля уйдут в корпоративный отпуск на две недели

При этом часть подразделений будет функционировать согласно графику проводимых работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Работники Горьковского автозавода (ГАЗ) с 24 июля по 6 августа уйдут в плановый корпоративный отпуск, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"C 24 июля по 6 августа работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сообщили на предприятии.

В то же время в период корпоративного отпуска часть подразделений будет функционировать согласно графику проводимых работ. Так, на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования, также во всех подразделениях будут вестись ремонтные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание, которые невозможно организовать без остановки производства.

Горьковский автозавод - один из крупнейших автомобильных заводов России, который специализируется на выпуске в том числе коммерческих автомобилей.