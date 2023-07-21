21 июля, 15:08,
обновлено 21 июля, 15:36

Китай выразил надежду на скорое восстановление сельхозэкспорта из РФ и с Украины

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что Россия в последние дни неоднократно говорила о готовности рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки, если будет достигнут существенный прогресс в вопросе устранения препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Китай надеется, что участники зерновой сделки как можно скорее найдут сбалансированное решение, которое позволит возобновить экспорт продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщил в пятницу на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Россия в последние дни неоднократно говорила, что готова рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки, если будет достигнут существенный прогресс в вопросе устранения препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Генеральный секретарь ООН тоже заявил, что продолжит усилия по обеспечению экспорта из РФ и с Украины. Китай надеется, что заинтересованные стороны будут действовать в интересах глобальной продовольственной безопасности и смягчения продовольственного кризиса, особенно в развивающихся странах, работая с соответствующими агентствами ООН для укрепления диалога и стремясь выйти на компромиссное решение <...>", - сказал дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация