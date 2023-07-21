Китай выразил надежду на скорое восстановление сельхозэкспорта из РФ и с Украины

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что Россия в последние дни неоднократно говорила о готовности рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки, если будет достигнут существенный прогресс в вопросе устранения препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Китай надеется, что участники зерновой сделки как можно скорее найдут сбалансированное решение, которое позволит возобновить экспорт продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщил в пятницу на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

"Россия в последние дни неоднократно говорила, что готова рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки, если будет достигнут существенный прогресс в вопросе устранения препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Генеральный секретарь ООН тоже заявил, что продолжит усилия по обеспечению экспорта из РФ и с Украины. Китай надеется, что заинтересованные стороны будут действовать в интересах глобальной продовольственной безопасности и смягчения продовольственного кризиса, особенно в развивающихся странах, работая с соответствующими агентствами ООН для укрепления диалога и стремясь выйти на компромиссное решение <...>", - сказал дипломат.