Кубань за месяц уборочной кампании собрала более половины урожая зерна

Объем составил около 6,3 млн тонн

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края в течение месяца после старта уборочной кампании собрали около 6,3 млн тонн зерна - больше половины прогнозируемого урожая, который должен составить в этом году не менее 12,4 млн тонн. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Около 6,3 млн тонн зерна намолотили кубанские аграрии. Уборочная кампания стартовала месяц назад во всех муниципальных образованиях. Кубанские хозяйства набрали высокие темпы работы. Уверен, что выращенный урожай удастся собрать качественно и в срок", - сказал Кондратьев.

Как сообщалось ранее, в 2023 году посевные площади озимых культур в регионе составили 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. Ожидается, что урожай зерновых составит не менее 12,4 млн тонн.

Также, по данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, почти подошла к концу уборка озимого ячменя, уже собрано более 1 млн тонн.

Власти региона в этом году выделили на поддержку свыше 13 млрд рублей. Кроме того, администрация Кубани развивает программы подготовки кадров и импортозамещения сельхозтехники в связи с санкциями и прекращением поставок запчастей для иностранной техники.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ и производит около 10% всей сельхозпродукции страны. На Кубани в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн, впервые за историю региона были собраны 1,3 млн тонн подсолнечника.

Новая техника

Так, в конце июня в Уфе состоялся X Форум регионов России и Беларуси, где Краснодарский край подписал соглашение с Минским автомобильным заводом (МАЗ) о развитии российско-белорусского предприятия по выпуску сельхозтехники. Летом 2022 года в Староминском районе была запущена площадка по сборке тракторов "Беларус", где за полгода собрали 275 машин, а в планах на текущий год - 1 тыс. Сейчас в цехе завода по сборке сельхозтехники работают более 60 человек, в рамках соглашения масштабы производства планируется увеличить.

"В марте на заводе в Усть-Лабинске мы запустили сборку комбайнов и жаток "Гомсельмаш". И уже собраны первые 10 машин, а всего до конца года российско-белорусская производственная площадка планирует выпустить 45 комбайнов и 55 жаток. Совместно с МАЗ мы организовали сборочное производство зерновозов и полуприцепов в Кропоткине. Также запускаем выпуск востребованных нашими аграриями тракторов для садов и виноградников - это особая техника, которая важна в рамках импортозамещения", - рассказал Кондратьев.

В минсельхозе отметили, что производимые на Кубани белорусские машины пользуются спросом у аграриев, поскольку есть налаженный сервис, а цена доступная. При этом совместные производства попадают в категорию региональных производителей сельхозтехники, за счет чего они получают 15% компенсации, что помогает сдерживать цены на технику. Аграрии, покупающие эти машины и тем самым поддерживающие местных производителей, также могут рассчитывать на субсидию. "Таким образом, трактор, обычная цена которого составляет 3,2 млн рублей, обходится фермерам региона на 1 млн рублей дешевле", - пояснили в министерстве.

Подготовка кадров

Помимо технической, в регионе создают и учебную базу для кадрового состава. В 2022 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" были созданы два кластера в отрасли сельского хозяйства. Первый - "Виноградарство и виноделие" - появился на базе Анапского сельхозтехникума, второй - "Росток Кубани" - на площадке Ладожского многопрофильного техникума. Задачей таких кластеров власти называют создание гибкой системы подготовки квалифицированных кадров, отвечающей запросам конкретных работодателей. Как подчеркнул Кондратьев, такие решения помогли изменить отношение школьников к обучению в техникуме или колледже.

Теперь они не расценивают техникумы и колледжи как запасной вариант в случае неудачи с поступлением в вуз - 65% выпускников школ в регионе целенаправленно выбирают среднее профессиональное образование.

"Сегодня в проекте "Профессионалитет" участвует 23 учебных заведения края. На их базе мы создали шесть образовательных центров по разным направлениям - от сельского хозяйства до IT-сферы. Колледжи и техникумы напрямую сотрудничают с предприятиями, совместно готовят кадры, которые не придется переучивать. Всего по программам "Профессионалитета" обучаются почти 1 200 человек, в сентябре приступят к занятиям еще 1 700 студентов", - отметил губернатор.