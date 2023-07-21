Завод Hyundai в Петербурге отправил в простой половину штата

Речь идет о 476 сотрудниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Производитель Кореи Hyundai отправил в режим простоя почти половину штата сотрудников своего завода в Петербурге и продлил режим простоя на предприятии до конца июля. Об сообщили в пятницу ТАСС в "Центре занятости населения Санкт-Петербурга".

"ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" уведомило cлужбу занятости о простое по 31 июля 2023 года 476 человек (примерно половина штатной численности предприятия). О планах по сокращению персонала на данный момент предприятие cлужбу занятости не уведомляло. С предприятием ведется постоянное взаимодействие. При изменении ситуации карьерные консультанты готовы подобрать сотрудникам новое место работы и предложить программы бесплатного обучения", - сообщили в организации.

Как пояснили в "Центре занятости населения Санкт-Петербурга", моторный завод Hyundai WIA в Петербурге также находится в простое до 31 июля. "По состоянию на 21 июля 2023 года ООО "Хендэ Виа Рус" уведомило службу занятости о простое до 31 июля 2023 года для 53 человек. Уведомление о сокращении сотрудников работодатель не направлял", - сказали в Центре.

В пресс-службе компании подтвердили, что оба завода находятся в режиме простое. Информации о дальнейшем продлении режима пока не поступало. Завод Hyundai WIA, как и головной завод Hyundai в Петербурге, ушли в простой в марте 2022 года.

Hyundai WIA был запущен в сентябре 2021 года. В течение первого года на площадке планировалось выпустить 240 тыс. двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 тыс. двигателей в год. На предприятии производились двигатели внутреннего сгорания двух типов для двух автомобилей модельного ряда Hyundai - Solaris и Creta, а также для Kia Rio. Основной завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.

В конце февраля председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что правительство города ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai. Южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщал Минпромторгу РФ о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге, но окончательного решения пока нет.