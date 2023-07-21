Сумма финансирования соцзаказа в 2023 году составила 93 млрд рублей

Она осуществлялась из бюджетов всех уровней

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Сумма финансирования соцзаказа из бюджетов всех уровней в 2023 году составила 93 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров в ходе Всероссийского семинара-совещания "Реализация социального заказа", который проходит в Перми.

"Общий объем расходов [на сферу социального заказа] в этом году составил 93 млрд рублей. Стоит отметить, что по сравнению с позапрошлым годом выросло как число регионов-участников проекта (с 34 до 38), так и в 1,5-2 раза возросли объемы соцзаказа людей, которые получают такие услуги, также увеличилась вовлеченность негосударственного сектора в их оказание", - сообщил Лавров.

Как отметил замминистра финансов РФ в ходе семинара-совещания, на сегодняшний день количество потребителей услуг в сфере социального заказа в России составляет 5 млн человек. Кроме того, за последний год с шести до девяти увеличилось количество направлений, по которым реализуется социальный заказ. В частности, в 2022 году соцзаказ в России формировался по таким направлениям, как содействие занятости населения, спортивная подготовка, туризм, социальное обслуживание, паллиативная медпомощь, санаторно-курортное лечение. С 2023 года появились еще три направления: дополнительное образование, профилактика социально значимых заболеваний и физкультурно-оздоровительные услуги. Однако, как пояснил ТАСС Лавров, финансирование по трем новым направлениям начнется с 2024 года.

Всероссийский семинар-совещание "Реализация социального заказа" проходит в Перми 21 и 22 июля. В работе семинара принимают участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, управления государственными финансами, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники семинара из 35 пилотных регионов страны, где реализуется социальный заказ, в течение двух дней обменяются успешными региональными практиками, а также определят возможные пути развития механизма социального заказа.