21 июля, 15:34,
обновлено 21 июля, 16:27

В постпредстве РФ назвали бенефициарами зернового экспорта Украины европейские фирмы

К ним относятся в том числе корпорации Dupont и Monsanto, отметили в диппредставительстве

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Западные корпорации, в том числе Dupont и Monsanto, стали главными выгодоприобретателями в рамках зерновой сделки. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Коммерциализация изначально гуманитарной инициативы (зерновой сделки - прим. ТАСС) становится понятной, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель - более 17 млн га - являются западные корпорации Dupont и Monsanto. Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта", - сказал дипломат. 

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