Долю российского нефтегазового оборудования планируют в 2023 году нарастить до 65%

В правительстве РФ отметили, что с 2014 года промышленные предприятия России уже создали порядка 140 видов импортозамещающей продукции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Долю российского оборудования для нефтегазового сектора в 2023 году планируется нарастить до 65% и преодолеть эту планку, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"С 2014 года промышленные предприятия России уже создали порядка 140 видов импортозамещающей продукции. Вместе с ростом общего объема рынка доля российского оборудования выросла с 43% до 62%. В 2023 году планируется преодолеть планку в 65%", - отмечается в сообщении правительства по итогам рабочей поездки вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.

В рамках заседания координационного совета по промышленности на тему "Машиностроение для нефтегазовой отрасли" Мантуров отметил, что работа совета позволит ускорить работу по импортозамещению в отрасли.

"В его рамках [совета] будут собираться представители заинтересованных ФОИВов, производителей и заказчиков оборудования. Также есть Институт нефтегазовых технологических инициатив, осуществляющий переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным. Работа этих органов позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению. Кроме того, планируем активнее вовлекать регионы в эту работу через министров промышленности", - добавил Мантуров.

В рамках заседания вице-премьер поддержал предложение о скорейшем переходе на стандарты ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив) всех российских компаний, что позволит им эффективнее работать с заказчиками оборудования и упростит доступ к тендерным процедурам.

В ходе рабочей поездки Мантуров совместно с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором региона Натальей Комаровой осмотрел индустриальный парк "Югра", где в рамках выставки промышленных предприятий региона ему представили широкий перечень оборудования для нефтегазовой отрасли: установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, снегоболотоходы "Тром-8", оборудование для интенсификации нефтяных и газовых скважин.