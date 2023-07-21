Росфинмониторинг планирует расширять доступ стран к новой системе обмена информацией

В список приоритетных стран для подключения к системе обмена информацией включены государства, финансовые разведки которых являются членами Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг планирует в перспективе обеспечить доступ к новой разрабатываемой системе обмена информацией (СОИ) всем заинтересованным во взаимодействии с финансовой разведкой РФ странам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 июля подписал распоряжение о выделении финансирования на создание системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в целях противодействия легализации незаконно полученных доходов.

"В список приоритетных стран для подключения к системе обмена информацией включены государства, финансовые разведки которых являются членами СРПФР (Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ). В дальнейшем намерены расширять географию обмена профильной информацией по создаваемому каналу. В перспективе к СОИ будет организован доступ всем странам, заинтересованным в наращивании профильного операционного взаимодействия с Росфинмониторингом", - сообщили в финансовой разведке.

В ведомстве также подчеркнули, что эта система не является и не может являться альтернативой членству России в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Напротив, ее введение направлено на повышение эффективности международного сотрудничества, как того и требуют международные стандарты борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Росфинмониторинг выступает координатором работ по созданию этой системы. Ее планируется создать на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах. Как уточнили в пресс-службе, в работах по разработке СОИ будут принимать участие специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В Росфинмониторинге пояснили ТАСС, что на данный момент профильное взаимодействие с иностранными подразделениями финансовых разведок осуществляется по закрытым каналам связи с учетом положений российского законодательства. Кроме этого, при обмене информацией учитываются и условия двусторонних межведомственных меморандумов о взаимопонимании и соглашения о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, подписанных Росфинмониторингом, также учитываются и международные принципы информационного обмена.