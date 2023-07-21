В постпредстве РФ заявили, что потери российских аграриев в 2022 году составили $1,2 млрд

В диппредставительстве добавили, что производители удобрений по итогам прошлого года потеряли $1,6 млрд

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Потери российских аграриев составили в 2022 году $1,2 млрд, производителей удобрений - $1,6 млрд. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном зерновой сделке, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Этот год стал для наших производителей и экспортеров удобрений откровенно убыточным. Из-за падения стоимости нашего зерна на мировых рынках на 30-40% потери российских аграриев составили $1,2 млрд. Из-за ситуации с морским фрахтом и стоимостью международных расчетов рентабельность поставок упала в два раза, цены же на импортное оборудование и запчасти для наших сельхозпроизводителей выросли на 40%, издержки при финансовых транзакциях - на 10%. Не меньшие проблемы и у наших производителей удобрений, чьи потери насчитывают порядка $1,6 млрд", - сказал он.