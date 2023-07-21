Блинкен: США рассчитывают на лидерскую роль Турции для восстановления зерновой сделки

Американский госсекретарь отметил, что Анкара сможет гарантировать получение нужного продовольствия людьми по разумным ценам

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются на лидерскую роль Турции для восстановления черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института госсекретарь США Энтони Блинкен. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган заявил, кажется, лишь вчера, что он взаимодействует с президентом [России Владимиром] Путиным, чтобы посмотреть, может ли он вернуть его к [зерновому] соглашению. Так что мы рассчитываем, что Турция будет играть роль, которую она уже играла - лидерскую роль, чтобы вернуть это [зерновую договоренность] назад в нужную колею, гарантируя, что люди в мире могут получать нужное им продовольствие по разумным ценам", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его оценке, "Турция сыграла ключевую роль в запуске инициативы". "Тесно взаимодействуя с генеральным секретарем [ООН Антониу] Гутерришем, они проделали отличную работу по запуску этой инициативы. Они отлично работали, поддерживая ее [инициативу] в различные периоды, когда россияне отходили [от сделки]", - считает Блинкен.