Правительство Грузии просубсидирует сбыт винограда после сбора урожая

Как сообщили в пресс-службе кабмина, 1 кг белого винограда будет стоить минимум 0,9 лари

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Грузии выделит субсидии на реализацию фермерами винограда, который будет собран осенью, в размере 0,2 лари (около $0,07) за килограмм. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Субсидирование ртвели (сбор урожая винограда - прим. ТАСС) продолжится и в 2023 году. Государство просубсидирует виноград по 20 тетри (0,2 лари - прим. ТАСС), 1 кг белого винограда будет стоить минимум 90 тетри (0,9 лари - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

На встрече, в которой приняли участие, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр сельского хозяйства Отар Шамугия, отмечено, что из-за климатических условий ожидается, что в этом году часть урожая будет неудовлетворительного качества. Однако, в соответствии с решением правительства, госкомпании закупят и поврежденный виноград. Таким образом, фермеры смогут реализовать весь урожай.