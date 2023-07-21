21 июля, 16:09

Постпредство РФ: поставки аммиака должны были начаться вместе с экспортом продовольствия

Как отметил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, "почти год в попытках выгадать себе дополнительные выгоды по черноморской инициативе Киев блокировал работу" аммиакопровода Тольятти - Одесса

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса должны были начаться одновременно с экспортом продовольствия с Украины. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нас долго кормили обещаниями по поводу возобновления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса. Почти год в попытках выгадать себе дополнительные выгоды по черноморской инициативе Киев попросту блокировал его работу, несмотря на то, что поставки аммиака прописаны обоими стамбульскими соглашениями и должны были начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия", - сказал он. 

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