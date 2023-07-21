Блинкен сообщил, что Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам

Госсекретарь США отметил трудности со страхованием судов после прекращения действия сделки

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Западные страны изучают варианты вывоза продовольствия с Украины на мировые рынки после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом заявил в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института госсекретарь США Энтони Блинкен. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Мы работаем с союзниками, партнерами, мы работаем с Украиной над поиском вариантов. Но должен отметить, что, на мой взгляд, компенсировать объемы [поставок продовольствия], которых мы лишились с окончанием зерновой сделки, не удастся за счет других маршрутов", - подчеркнул Блинкен. При этом он отметил трудности со страхованием судов после прекращения действия сделки.