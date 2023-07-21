Reuters: индийские поставщики риса могут потерять $1 млрд от ограничений на его экспорт

Исключение составляют сорта "басмати", сообщило агентство

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Трейдеры в Индии могут потерять $1 млрд в результате запрета правительства страны на вывоз очищенного риса, за исключением сорта "басмати". Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

После введенного в четверг запрета властей экспортеры будут вынуждены отменить по форс-мажорным обстоятельствам уже подписанные контракты на поставку за рубеж около 2 млн метрических тонн зерна стоимостью $1 млрд, заявили агентству в компаниях - экспортерах риса.

По словам главы Индийской ассоциации экспортеров риса Б. Кришны Рао, в индийских портах накануне находились суда под погрузкой 200 тыс. тонн риса, и в связи с запретом на его экспорт они теперь рискуют не получить разрешение на выход в море. "Мы все же рассчитываем, что сможем осуществить поставки тех партий риса, по которым были ранее получены гарантии оплаты от импортеров", - сказал он.

На Индию приходится 40% всего мирового экспорта риса. До введения запрета на экспорт южноазиатская республика ежемесячно поставляла за рубеж 500 тыс. тонн риса. На запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% индийского экспорта этой сельскохозяйственной культуры.

Запрет на вывоз очищенного риса, за исключением "басмати", власти Индии объяснили стремлением "гарантировать наличие на индийском рынке необходимых объемов белых сортов риса, исключая "басмати", а также чтобы смягчить рост цен на внутреннем рынке". С этой целью правительство внесло поправки в нормы экспортной политики в отношении названных сортов, поменяв их категорию со "свободный экспорт с пошлиной в 20%" на "запрещен".

Такая экспортная пошлина была введена в сентябре прошлого года с той же целью - гарантировать доступные объемы риса на внутреннем рынке и снизить цены на него. Несмотря на это, в апреле - июне текущего года из Индии вывезли на 35% больше риса, чем за аналогичный период годом ранее. Власти Индии объясняют такую динамику высокими ценами на продукт на мировом рынке на фоне геополитических рисков, активизации природного феномена Эль-Ниньо и экстремальных погодных условий в других странах-производителях.