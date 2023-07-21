Алжир подал заявку на вступление в состав акционеров банка развития БРИКС

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, предполагаемая доля страны составит $1,5 млрд

РАБАТ, 21 июля. /ТАСС/. Алжир подал заявку на вступление в состав акционеров Нового банка развития (НБР), созданного странами - членами межгосударственного объединения БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом, как передает в пятницу информационный портал An-Nahar Online, сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Его высказывания опубликованы после завершения государственного визита в Китай, где он провел встречи с представителями руководства, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Теббун вновь отметил, что официальная заявка на вступление Алжира в ряды БРИКС подана. Кроме того, подана заявка на вступление североафриканской страны в состав акционеров НБР. "Алжир является кандидатом в акционеры Банка БРИКС с предполагаемой долей в $1,5 млрд", - сказал президент.

Теббун также отметил отношения между Алжиром и КНР. "Алжир доволен своими отношениями с Китаем - одной из дружественных стран, которая помогла Алжиру в процессе его развития после обретения независимости", - продолжал глава государства.

"Мы работаем над реализацией совместных проектов с Китаем по всем направлениям. Мы планируем установить алжирско-китайское партнерство в области космоса, осуществлять проекты с Китаем в области железных дорог и в добывающей сфере", - подытожил Теббун.