Азербайджан до конца года рассчитывает начать поставки газа еще в две страны Европы

Как отметил президент республики Ильхам Алиев, идея Транскаспийского газопровода основана на газовых ресурсах Туркменистана

ШУША /Азербайджан/, 21 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что к концу 2023 года еще две европейские страны станут импортерами газа из республики.

"География поставок нашего газа в Европу расширяется. Надеюсь, что к концу этого года еще две европейские страны станут получателями азербайджанского газа", - сказал он, выступая на медиафоруме в Шуше.

В контексте проекта Транскаспийского газопровода Алиев подчеркнул, что его идея основана на газовых ресурсах Туркменистана. "Поэтому не нам его инициировать, не нам в него инвестировать. <…> Мы можем предоставить нашу существующую инфраструктуру или какую-то территорию, чтобы построить на ней новую инфраструктуру. Но, думаю, также важно знать, что сегодня Азербайджан работает над расширением трубопровода, который был построен менее трех лет назад (Трансадриатический трубопровод - прим. ТАСС)", - подчеркнул президент. По его словам, это необходимо, так как страна намерена добывать больше газа.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 млрд куб. м газа, более половины этого объема - 11,4 млрд куб. м - пришлись на европейский рынок. В этом году объем экспорта планируется на уровне 24,5 млрд куб. м, из них 12 млрд куб. м уйдет в Европу.