Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

Глава МИД страны Хакан Фидан сообщил, что Турция прилагает усилия для продления сделки

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД страны Хакан Фидан.

"17 июля мы получили уведомление России о выходе из сделки и были проинформированы Москвой о причинах такого решения. Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Мы надеемся на возобновление в ближайшее время зерновой сделки", - сказал турецкий министр.

Фидан отметил, что ранее обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с генсеком ООН Антониу Гутерришем и российским коллегой Сергеем Лавровым. "Мы всеми силами работаем над реанимацией соглашения [по зерну], - добавил глава турецкого МИД.